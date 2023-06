Anthony Limbombe (ex-Club, Genk en Standard) op weg naar de Eredivisie na 2-0 winst in heenmatch promotiefinale

Almere City FC heeft FC Emmen geklopt met 2-0 in de heenwedstrijd van de promotiefinale richting Eredivisie.

Anthony Limbombe, met een verleden bij onder meer Racing Genk, Club Brugge en Standard, keek bij de gastheer aanvankelijk toe hoe beide teams met een brilscore de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft betrad Limbombe in de 56ste minuut het speelveld. Ploegmaat Lance Duijvestijn (65”) brak uiteindelijk de ban door een penalty om te zetten met nog een kwartwedstrijd te gaan. Een eigen doelpunt van Pascu (77”) zette de bezoekers, met Michael Heylen en Mohamed Bouchouari 90 minuten langs de zijlijn, met de rug tegen de muur. Aanstaande zondag 11 juni (18u) volgt de terugmatch in Emmen.

Almere besloot het reguliere luik van de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, op de derde plaats met 70 punten, op ruime afstand van kampioen Heracles Almelo en nummer twee PEC Zwolle, die beiden rechtstreeks promoveerden met 85 punten. Emmen zag zich met de zestiende positie in de hoogste afdeling genoodzaakt tot het spelen van barrages om het behoud.