Leandro Trossard en sleutelspeler Amadou Onana zijn buiten strijd voor EK-kwalificatieduels met Rode Duivels

Domenico Tedesco moet in de EK-kwalificatieduels tegen Oostenrijk (thuis) en Estland (uit) wel wat spelers missen. Niet enkel de vier die naar het EK voor beloften vertrekken, ook enkele geblesseerden. Zo is Leandro Trossard niet inzetbaar. “Hij ondergaat een operatie maar die is niet voetbalgerelateerd”, verklaarde de bondscoach.

Amadou Onana, als verdedigende middenvelder sterk tegen Zweden en Duitsland, is er evenmin bij. De middenvelder van Everton, dat zich nipt handhaafde, sukkelt met de lies. “Een bittere pil om te slikken”, zei Tedesco zelfs in het Nederlands. “Hij is een belangrijke speler voor ons.”

Koen Casteels, na het afhaken van Simon Mignolet opgeklommen tot eerste invallersdoelman, is ook buiten strijd. Hij heeft na een zwaar seizoen met Wolfsburg last van overbelasting.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku staan zaterdag tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Michy Batshuayi speelt zondagavond nog de Turkse bekerfinale met Fenerbahçe. Terwijl de volledige selectie op maandag al begint te trainen, zullen De Bruyne, Lukaku en Batschuayi pas dinsdag aansluiten. (lvdw)