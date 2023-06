Laatste kunstje van aanvoerder, vermoeide Italianen en een historische avond: dit moet u weten over de finale van de Conference League vanavond

West Ham kan voor het eerst sinds 1980 eens een prijs pakken, de eerste Europese zelfs sinds 1965. Tegenstander Fiorentina pakte 22 jaar geleden nog de Italiaanse beker maar de enige trofee in Europa werd gewonnen in 1961, in de allereerste editie van de Beker voor Bekerwinnaars.

Fiorentina speelt al zijn zestigste wedstrijd dit seizoen én zijn tweede finale. In de Coppa Italia verloor de ploeg van Christian Kouamé (ex-Anderlecht) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) van Inter met 1-2. Hoe het ook eindigt voor de best scorende ploeg van de Conference League, trainer Vincenzo Italiano zal zijn spelers op een etentje trakteren. Dat is hun beloning omdat ze in april Inter klopten. Dat was de gewezen middenvelder van Verona in dertig jaar carrière nooit gelukt.

Fiorentina-coach Vincenzo Italiano. — © UEFA via Getty Images

Vraag is hoe fris Fiorentina blijkt. De Italianen speelden vrijdag nog competitie terwijl West Ham de finale voorbereidde op een stage in de Algarve. Bij The Hammers, dat in twaalf Conference League-wedstrijden alleen op AA Gent niet won (1-1), wordt uitgekeken naar het laatste kunstje van hun aanvoerder. Declan Rice is voorbestemd voor een monstertransfer deze zomer, wellicht richting Arsenal. “Dit is onze kans om voor altijd herinnerd te worden.”