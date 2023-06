Meerderheid in EU-parlement wil OVSE-waarnemersmissie bij verkiezingen in Polen

Een grote meerderheid van de fracties in het Europees Parlement wil dat een waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) komende herfst het verloop van de verkiezingen in Polen controleert.

“We komen uit verschillende fracties en verschillende landen, maar we delen allemaal de bezorgdheid dat de verkiezingen niet volgens de hoogste democratische standaarden zullen verlopen”, staat in een brief die is ondertekend door de voorzitters van vijf van de zeven fracties. De brief is gericht aan de directeur van het OVSE-bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten, Matteo Mecacci.

Enkel de fracties van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en de rechtspopulistische Identiteit en Democratie hebben de brief niet ondertekend. Tot de ECR-fractie behoort onder meer de PiS-partij, die aan de macht is in Polen.

“Democratie in gedrang”

In EU- en NAVO-land Polen vrezen critici dat de sinds 2015 regerende nationaal-conservatieven zich zullen vastklampen aan de macht. Volgens sommigen komt de democratie in het land zelfs in het gedrang.

Volgens de ondertekenaars van de brief zijn er bovendien zorgwekkende ontwikkelingen in Polen. Zo zullen nieuwe stembureaus enkel in kleine steden en dorpen mogen worden geopend. Daar staan de huidige regeringspartijen traditioneel sterk.