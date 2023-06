“VS heeft intacte ufo’s”: klokkenluider beweert dat Defensie bewijs verbergt

David Grusch (36), een luchtmachtveteraan, onderzocht jarenlang ‘UPA’s’, Unidentified Anomalous Phenomena – de naam die nu bij voorkeur gebruikt wordt in plaats van ‘ufo’s’ – en stelde briefings daarover op voor het Amerikaanse Congres. Dat deed hij voor het National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) en het National Reconnaissance Office (NRO), twee inlichtingenagentschappen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hij stapte in april echter op, met als missie om de overheid ter verantwoording te roepen. Dat schrijft nieuwssite The Debrief.

Grusch beweert dat de inlichtingendiensten bewijsmateriaal van ufo’s illegaal achterhouden van het Congres. Hij zegt dat hij in 2021 vertrouwelijk geheime informatie daarover aan de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten heeft bezorgd, waarna hij maandenlang te lijden kreeg onder illegale wraakacties. Hij heeft daarvoor een klacht ingediend. In 2022 begon hij geheime informatie te bezorgen aan het Congres.

Ufo’s gebruikt voor geheime wapenwedloop

Volgens Grusch is Defensie in het bezit van vaartuigen van niet-menselijke origine. De tuigen zijn in de loop van de voorbije tachtig jaar gerecupereerd, en programma’s voor zulke recuperaties lopen volgens hem nog altijd.

Analyses hebben uitgewezen dat de teruggevonden objecten “van exotische oorsprong zijn (niet-menselijke intelligentie, ofwel buitenaards of van onbekende oorsprong), op basis van de morfologieën van het voertuig en de materiaalkundige tests en het bezit van unieke atomaire rangschikkingen en radiologische handtekeningen”, zegt de klokkenluider. “Het materiaal omvat intacte en gedeeltelijk intacte voertuigen.”

Defensie zou informatie achterhouden om toezicht te ontlopen, terwijl het via ‘reverse-engineering’ van het gerecupereerde materiaal heimelijk bezig is aan een wapenwedloop. Volgens Grusch is het gevaarlijk om dat in het geheim voort te zetten omdat het “de wereldbevolking nog meer belemmert om voorbereid te zijn op een onverwacht scenario van contact met niet-menselijke intelligentie”.

“Dit is echt”

Voormalige collega’s noemen Grusch onberispelijk en betrouwbaar. Zijn beweringen worden bovendien bevestigd door huidige leden van de recuperatieprogramma’s, en worden onderschreven door onder anderen gepensioneerd kolonel Karl Nell, die met Grusch samenwerkte binnen de UAP-taskforce, en officier Jonathan Grey, die nog steeds UAP’s analyseert voor het National Air and Space Intelligence Center (NASIC).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het fenomeen van niet-menselijke intelligentie is echt. We zijn niet alleen”, aldus officier Grey. “Dit soort recuperaties is niet beperkt tot de Verenigde Staten. Dit is een wereldwijd fenomeen en toch blijft een wereldwijde oplossing uit.”

Grey zegt dat geheimhouding noodzakelijk is geweest. “Elke voldoende geavanceerde natie kan potentiële technologische vooruitgang halen uit het terugvinden van niet-menselijke intelligentie of UAP’s, en die vervolgens gebruiken voor asymmetrische oorlogsvoering. Het is echter niet langer nodig om te blijven ontkennen dat deze geavanceerde technologieën afkomstig van niet-menselijke intelligentie bestaan, of om te ontkennen dat die technologieën zijn geland, neergestort of in de handen van menselijke wezens zijn gevallen.”