Nieuwe brug over Ganges stort al voor tweede keer in

Een nieuwe hangbrug die gebouwd wordt over de Gangesrivier in de Indiase staat Bihar is ingestort. Dat is al de tweede keer in veertien maanden tijd.

De brug stortte zondag in in het district Bhagalpur. Op dat moment bevonden zich er acht mannen op, van wie één later als vermist werd opgegeven. Dat meldt nieuwsagentschap ANI. CNN kon meldingen over verwondingen niet verifiëren.

De brug stortte op 30 april vorig jaar ook al in, na sterke regenval en wind. Volgens de eerste minister van Bihar, Nitish Kumar, wordt de brug niet correct gebouwd. “Hij zou sterker gemaakt moeten worden.” De minister heeft een onderzoek bevolen.

Het Canadese bedrijf McElhanney, dat de brug met vier rijbanen en een voetpad ontwierp, zegt in een verklaring dat het op de hoogte is van de “gedeeltelijke instorting” en “zeer bezorgd” is over de veiligheid en het welzijn van de betrokkenen. De firma zal “meewerken aan elk onderzoek”.

De brug wordt sinds 2017 gebouwd. Hij moest een “belangrijke nieuwe verbinding over de Ganges” worden. SP Singla Constructions, dat de werken uitvoert, heeft nog niet gereageerd.