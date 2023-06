Het weekend wordt tropisch warm, “maar check nadien buienradar voor je de barbecue uithaalt”

De temperatuur blijft verder stijgen met woensdag maxima rond de 25 graden in het centrum. Aan zee blijft het, zoals de voorbije weken altijd al het geval was, koeler. Daar wordt zo’n 17 graden verwacht en een krachtige wind uit het noordoosten. In het oosten van het land is er kans op lokale regen- of onweersbui. Elders is de buienkans eerder klein.

Tot en met het weekend blijft het kwik stijgen, met als hoogtepunt het weekend waar de maxima maar liefst 30 graden of meer bereiken. “Het blijft nog vrij zonnig, hoewel er vooral in de regio’s nabij de Franse grens meer bewolking zal hangen. Het blijft wel overwegend droog”, meldt het KMI.

Samen met die stijgende temperaturen stijgt ook de UVIndex. Die ligt vandaag al op 6, wat “hoog” is volgens het KMI. Zaterdag halen we zelfs 6.7. Insmeren is dus de boodschap.

“Iets minder goed weer”

“Nadien is het minder goed weer. Maar dat moeten we tussen aanhalingstekens plaatsen want de temperatuur zal wel nog steeds rond de 25 graden en meer zitten”, zegt weerman Frank Deboosere. “Van slecht weer kunnen we dus niet spreken, wel koelt het een beetje af. 30 graden wordt het niet meer”. Er kan ook hier en daar een bui vallen, maar volgens de weerman keren we niet terug naar de situatie van enkele weken geleden, toen het een hele dag regende.

“Er zal een plaatselijke bui zijn die eventjes kan duren. Maar het kan perfect zijn dat het in Limburg even regent en er wat verder helemaal niets valt. Volgende week is het dus nog steeds barbecue-weer maar misschien is het geen slecht idee om twee uur voor je de barbecue uithaalt de buienradar te checken”, aldus de weerman.

