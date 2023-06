Oekraïners uit Cherson getuigen over watersnood na vernietiging dam: “Dit is even erg als het begin van de oorlog”

Oekraïners uit Cherson zien met lede ogen hoe het water van de dam bij Nova Kakhovka hun regio en stad inneemt. “En het water blijft komen”, zegt Kateryna Omelchenko, die sinds het begin van de oorlog in Gent woont, maar nog altijd een huis heeft op de door Rusland bezette oostelijke oever van de Dnjepr. Het water staat er intussen zo’n zes meter hoog. “Dit is voor mij even erg als het begin van de oorlog op 24 februari 2022.”