Ahmed wint gratis zwembad dankzij QMusic: “Mijn kinderen gaan zó blij zijn”

Elke Beller Wint Een Zwembad. Dat was de wedstrijd waarmee de ochtendshow van Maarten en Dorothee op QMusic vanochtend uitpakte. En de eerste winnaar was meteen een Limburger. Ahmed uit Overpelt kon het callcenter overtuigen en raakte zo live in de ochtendshow. Daar hield Dorothee hem nog even aan het lijntje, maar uiteindelijk had hij door dat hij en zijn kinderen binnenkort kunnen plonsen in hun eigen achtertuin.

Want het was zijn kroost die hem had aangezet tot de vele telefoontjes. “Oh my god, dat is niet waar hé! Mijn drie kinderen wilden graag dat zwembad winnen en hebben me overtuigd om mee te doen. Ik was met één hand aan het werken en met de andere bleef ik bellen, bellen bellen en joepie, het is gelukt! Mijn kinderen gaan zó blij zijn!”