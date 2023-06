Man in de VS veroordeeld tot 36 jaar cel dankzij Belgische vrouw

Een Amerikaanse man is begin juni veroordeeld tot 36 jaar gevangenisstraf voor het produceren en verspreiden van kinderporno. De man kon aangehouden worden dankzij een Belgische vrouw die aan de alarmbel trok nadat ze vreemde berichten had binnengekregen.

36 jaar in de cel, dat is de straf die Jonathan Wilson (35) zal moeten uitzitten voor het maken en verspreiden van kinderporno. Tijdens huiszoekingen vond de politie maar liefst 1.500 beelden van kinderporno, beelden die gestockeerd stonden op zijn computer en die hij geregeld via Telegram doorstuurde. Een van de slachtoffer was zijn eigen dochter. Van haar twee tot haar vier jaar misbruikte hij de peuter seksueel en filmde hij alles.

De bal kwam aan het rollen nadat de man contact had gehad met een Belgische vrouw. Ze leerden elkaar kennen via het platform KIK en geraakten aan de praat. De vrouw uit Eeklo, die beschreven wordt als sekswerker in de Amerikaanse media, trok in april 2021 aan de alarmbel nadat ze vreemde berichten binnenkreeg. De man had haar namelijk verteld dat hij geïnteresseerd was in kinderporno en dat hij “misschien ook zelf zijn dochter had misbruikt”.

Belgische hulp

De politie in België passeerde via Interpol waardoor de man uiteindelijk kon worden geïdentificeerd. Aanvankelijk was enkel de naam bekend waarmee hij communiceerde op KIK. De informatie werd doorgegeven aan de politie in de Verenigde Staten waardoor Wilson uiteindelijk de politie over de vloer kreeg in zijn thuisstad Chesapeake. Daar werd hij ook onmiddellijk gearresteerd.

Tijdens het proces benadrukte de rechter de ernst van de feiten en gaf hij toe dat het de ergste case was over kinderporno die hij ooit gezien heeft. “Ze kon zich twee jaar lang helemaal niet verweren. Een kind dat op dat moment nog luiers droeg en waarvan hij gebruik heeft gemaakt voor zijn eigen seksuele verlangens”, klonk het in de rechtbank. Ook de moeder van het meisje kwam aan het woord. Ze smeekte dat ze hem “echt zouden opsluiten”.