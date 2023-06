Braziliaanse spits van Man United heeft aanklacht aan zijn been nadat ex-vriendin melding doet van mishandeling en doodsbedreigingen

Manchester United-aanvaller Antony (23) is in een lastig parket verwikkeld geraakt. Zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigt hem namelijk van mishandeling en doodsbedreigingen. Maandag diende ze een klacht tegen hem in.

Cavallin, die als dj en influencer door het leven gaat, stapte maandag naar het politiekantoor in het Braziliaanse Sao Paulo om een aanklacht in te dienen tegen haar ex-vriend Antony, de 23-jarige winger van Manchester United. Braziliaanse media kregen inzage in de aanklacht en melden dat Cavallin spreekt over vier incidenten.

Het eerste dateert van juli vorig jaar, waarbij Antony Cavallin bij een feestje in Sao Paulo bij de arm en bij het haar trok en vervolgens in een auto duwde. Cavallin zou daarbij zeventien weken zwanger geweest zijn. Een paar dagen later verloor ze haar baby, al legt ze zelf wel geen link tussen deze gebeurtenissen.

© PA

Snij- en schaafwonden

De andere meldingen speelden zich zowel in Brazilië als in Engeland af. Begin dit jaar zou Antony haar “uit jaloezie” aangevallen hebben in haar appartement, waarna Cavallin beweert een operatie aan haar siliconenprothese te hebben moeten ondergaan. Verder voegde Cavallin aan haar dossier enkele foto’s van snij- en schaafwonden toe. Die liep ze op nadat Antony haar met een gebroken glas aanviel tijdens een ruzie. Een vriend en de moeder van de Braziliaanse speler werden daarbij als getuige opgevoerd. In haar verklaring sprak Cavallin ook over “aanhoudende agressie”, waarbij Antony haar telefoon kapotmaakte zodat ze geen hulp kon vragen.

Tot slot voelde Cavallin zich ook bedreigd nadat ze door Antony opgebeld werd. De aanvaller, met een verleden bij Ajax, gaf opnieuw tekenen van jaloezie en zei “haar te vermoorden als hij haar met iemand anders zou zien”. Uit angst hoopte ze bescherming te krijgen van de politie omdat ze vreesde dat Antony haar effectief iets zou aandoen. Ook omdat ze beweert dat Antony een wapen in zijn bezit heeft en “nog steeds veel jeugdvrienden heeft in Brazilië”.

Sinds 28 mei zou Cavallin geen contact meer hebben met Antony, die bovendien als “emotioneel onstabiel” werd omschreven in haar getuigenis.