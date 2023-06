Paus Franciscus met spoed onder het mes voor buikoperatie

Volgens het medische team achter de 86-jarige paus is de operatie noodzakelijk, omdat zijn symptomen verslechterd zijn. Paus Franciscus kampt met een littekenbreuk, een onderhuids defect in de spierlaag van de buikwand op de plaats van een litteken van een eerdere operatie. De ingreep zal plaatsvinden in het Gemelli-hospitaal in Rome.