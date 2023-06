Al ruim 70 jaar geen monarchie meer, toch wordt 19-jarige influencer nu naar voren geschoven als ‘kroonprinses’

Italië heeft dan wel geen koning(in) meer, het heeft wel nog troonpretendenten. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd koning Umberto II van de troon gestoten vanwege de steun van de monarchie aan het fascistische bewind van Benito Mussolini. Italië werd een republiek en de nieuwe grondwet, die in 1948 in werking trad, bepaalde zelfs dat leden van het Huis Savoye, waartoe de Italiaanse royals behoren, Italië niet meer binnen mochten. Pas sinds 2002 zijn ze weer welkom.

Het Huis Savoye heeft ondanks die turbulente geschiedenis de hoop nooit opgegeven om de Italiaanse monarchie te herstellen. In 2020 plaatste prins Vittorio Emanuele (86), de zoon van de laatste koning, zijn toen 16-jarige kleindochter Vittoria van Sovaoye in de lijn van opvolging. Zij noemde die gebeurtenis “het mooiste cadeau dat hij me kon geven”.

En nu heeft ook haar vader, prins Emanuele Filiberto (50), afstand genomen van zijn claim op de troon ten voordele van Vittoria. “Het was mijn vader die deze beslissing genomen heeft, die ik zeer juist en modern vind”, zegt Emanuele Filiberto erover in de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Binnenkort zullen er in Europa meer koninginnen dan koningen zijn.” Aan de Britse krant The Daily Telegraph vertelt hij: “Ik zal met veel plezier terugtreden en haar de rol laten overnemen, waarvan ik zeker weet dat ze het beter zal doen dan ik.”

80.000 volgers

Het maakt van de 19-jarige Vittoria de eerste in lijn voor de troonopvolging van een monarchie die niet meer bestaat. Daarvoor moest haar grootvader trouwens ook de Salische wet afschaffen, die bepaalde dat enkel mannen aanspraak konden maken op de Italiaanse troon. De tiener erfde behalve de adellijke titels van haar vader (ze is onder meer prinses van Carignano en markiezin van Ivrea) ook de ravissante looks van haar moeder, de Franse actrice Clotilde Courau.

Emanuele Filiberto en Clotilde Courau, de ouders van prinses Vittoria. — © AFP

De in Genève geboren prinses Vittoria studeert politieke wetenschappen en kunstgeschiedenis in Londen, maar is vooral bekend als model bij haar bijna tachtigduizend volgers op Instagram. Zelf lijkt ze vooral te dromen van een carrière in de mode-industrie. Ze poseerde al voor grote merken als Dior en sierde de cover van de Franse versie van Vanity Fair. Voorts zal ze ook de leiding nemen van de liefdadigheidsinstellingen van Huis Savoy.

Spaans scenario

Het Huis Savoye hoopt op een ‘Spaans scenario’ om de monarchie in Italië te herstellen: in Spanje werd Juan Carlos koning na de Franco-dictatuur. De kans dat het zover komt en Vittoria ook echt koningin van Italië wordt, is bijzonder klein. Behalve de grote institutionele hervormingen die nodig zouden zijn, is er onder de Italiaanse bevolking eenvoudigweg weinig steun voor een terugkeer naar de monarchie.

