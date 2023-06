Een dag na de instorting van de stuwdam in Kachovka blijft het waterpeil in het zuiden van Oekraïne stijgen, terwijl tienduizenden bewoners de overstroomde gebieden verlaten. “Mijn inboedel drijft in het water”, zucht Oksana, een 53-jarige vrouw uit Cherson. “Ik weet niet wat ik nu moet doen.”