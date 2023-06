VIDEO. Beter wordt een afscheidscadeau niet: Napoli-fans zwaaien coach Spalletti uit door gestolen autostuur terug te geven

Luciano Spalletti (64) heeft er een bijzonder succesvol seizoen opzitten. De Italiaanse oefenmeester leidde Napoli voor het eerst sinds 1990 naar de landstitel. Iets waar de harde kern hem uitdrukkelijk wilde voor bedanken, nu Spalletti een break neemt van het trainerschap. Al is het geschenk dat hij in ontvangst mocht nemen er niet zomaar eentje...

Toen Spalletti in de zomer van 2021 werd aangesteld als de nieuwe T1 van Napoli kreeg hij het al meteen zwaar te verduren. De harde kern uitte zijn ongenoegen over de Italiaan door enkele maanden later zijn Fiat Panda te stelen. “Als je vertrekt, dan geven we je de Panda terug”, stond er te lezen op een opvallend spandoek tijdens een wedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona.

Nu Spalletti de Napolitanen naar een onverhoopt succes wist te leiden, moest hij natuurlijk wel bedankt worden. En dat deed de fanatieke aanhang door het stuur van diezelfde Fiat Panda terug te schenken. Incluis enkele cd’s van de Italiaanse zanger Pino Daniele die eveneens in de auto lagen. Nota bene de enige zaken die nog overblijven van de Fiat...

“Wij waren degenen die zeiden dat je moest vertrekken. Nu zijn we hier om je te bedanken. Misschien begrijp je nu dat deze stad volstrekt uniek is”, gaven de Napoli-fans nog mee.

De beelden: