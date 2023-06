Yannick Ferrera gaat zijn geluk vanaf volgend seizoen opnieuw in Saudi-Arabië beproeven

Yannick Ferrera (42) is de nieuwe trainer van Al-Riyad. Dat bevestigde de Saudische club dinsdagavond.

Al-Riyad is onlangs als laatste gepromoveerd naar het hoogste niveau in Saudi-Arabië, wat wellicht een drijfveer is geweest voor Ferrera. De 42-jarige trainer zat sinds februari zonder club na zijn ontslag bij het Cypriotische Omonia Nicosia, maar zal het binnenkort dus opnemen tegen wereldsterren als Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzama (Al-Ittihad).

Voor Ferrera (ex-Standard, KV Mechelen, STVV, Charleroi en Waasland-Beveren) wordt het al de derde club in het Midden-Oosten. Bij Al-Shabab (2011-2012) fungeerde hij als assistent van Michel Preud’homme, bij Al-Fateh (2019-2022) was hij T1.

(lees verder onder de tweet)

Ferrera wordt er onder meer trainer van nieuwste aanwinst Knowledge Musona, tussen 2018 en 2021 nog te bewonderen bij KV Oostende, Anderlecht, Lokeren en Eupen in de Jupiler Pro League.