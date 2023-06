Lira neemt opnieuw grote duik

De Turkse lira heeft woensdag opnieuw fors aan waarde verloren. De munt zakte met tot wel 7 procent tot 23,1621 per dollar. Het gaat om de grootste duik in meer dan een jaar. Ook ten opzichte van de euro verliest de lira veel terrein.

In de aanloop naar de Turkse verkiezingen in mei had de Turkse centrale bank, in een poging om een positiever beeld van de economie te krijgen, de lira zwaar gestut door dollars te verkopen. Tussen 1 januari en de stembusgang ging het om 30 miljard dollar. Volgens traders is Turkije nu gestopt met de dollarverkopen.

Het gaat om de twaalfde opeenvolgende dag van waardeverlies voor de lira. Sinds 28 mei, toen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaatsvond, verloor de munt al 12 procent vergeleken met de dollar.

Turks president Recep Tayyip Erdogan, die bekendstaat om nogal onorthodoxe monetaire opvattingen, stelde zaterdag Mehmet Simsek aan als nieuwe minister van Financiën. Die liet zondag al uitschijnen naar “rationele maatregelen” te willen terugkeren om de economie weer op de rails te krijgen. Zijn prioriteit is het aanpakken van de torenhoge inflatie: in mei bedroeg die 39,6 procent op jaarbasis, na een piek van 85 procent vorig jaar.