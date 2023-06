Britse drankgigant achter Guiness en Smirnoff vreest watertekort: “Crisis is aan het versnellen”

Diageo heeft merken als Johnnie Walker (whisky), Guinness (bier), Tanqueray (gin), Smirnoff (vodka) en Baileys (likeur) in zijn portefeuille. In 2022 gebruikte het concern voor de productie van al zijn dranken 17,52 miljard liter water. Tegen 2030 wil het zijn waterverbruik 30 procent efficiënter maken dan in 2020, en in met watertekorten geteisterde regio’s met 40 procent. Daar wil het bedrijf tegen 2026 ook meer water weer aanvullen dan het verbruikt.

“We weten dat we een goede strategie hebben, maar we weten ook dat de crisis aan het versnellen is”, waarschuwde Michael Alexander, bij Diageo veantwoordelijk voor duurzaamheid, in een interview met Bloomberg. Volgens hem heeft het concern 43 productiesites in gebieden met watertekorten.

LEES OOK. “Het zal meer dan 25 graden blijven”: mogen we ons opmaken voor een hittegolf?

Door de opwarming van de aarde raken weerpatronen verstoord, met meer intense hittegolven en lange periodes van droogte. Het concern maakt zich zorgen dat het op sommige plaatsen zonder zijn meest essentiële ingrediënt dreigt te vallen. “Je kan de meest efficiënte brouwerij of stokerij hebben ter wereld, maar als er een droogte is, wordt het risico er niet kleiner op.” Water maakt ruim 60 procent van sterkedranken en 90 procent van bier uit, terwijl ook overige ingrediënten zoals druiven en graan afhankelijk zijn van irrigatie.