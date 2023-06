Identiteitscontrole tijdens proces tegen Greenpeace-activisten schiet advocaten in verkeerde keelgat: “Dit is pure intimidatie”

Ophef tijdens het proces tegen veertien actievoerders van Greenpeace, woensdag in de correctionele rechtbank in Brugge. De politie noteerde er de identiteit van de vele aanwezigen in de rechtszaal, maar dat schoot bij de verdediging duidelijk in het verkeerde keelgat. “Die mensen komen de beklaagden steunen, maar voelen zich nu criminelen”, klonk het. “Dit is intimidatie.”

De actievoerders van Greenpeace moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor het binnendringen van de Zeebrugse haven en het bezetten van een Fluxys-gasterminal tijdens een klimaatactie. Ze riskeren in theorie een jaar cel.

Tijdens een spectaculaire actie eind april voeren vijf rubberboten van de milieubeweging het terrein van gasbedrijf Fluxys in de Zeebrugse haven binnen. Geflankeerd door kajakkers klommen enkele actievoerders op de dokken die gebruikt worden om gastankers te laden en te lossen. Tijdens de bezetting van de terminal werden spandoeken ontvouwd met het opschrift “Gas kills, Fluxys guilty”. Met de actie wou Greenpeace een halt toeroepen aan de bouw van alle nieuwe gasinfrastructuur.

LEES OOK. Greenpeace pakt uit met spectaculaire protestactie in gasterminals van Zeebrugge: politie pakt 14 actievoerders op

Na afloop van de actie werden veertien activisten in de boeien geslagen. Het Brugse parket besloot hen via snelrecht te dagvaarden voor het binnendringen van de haven. Het gaat om vijf Belgen, drie Duitsers, twee Oostenrijkers, twee Nederlanders, een Fransman en een Brit. Ze riskeren in theorie tot een jaar celstraf en 8.000 euro boete.

Zelf gaan ze voor de vrijspraak. “De wet rond het binnendringen van de haven is niet bedoeld om milieuactivisten in hun recht op protest te beknotten”, zegt Joke Callewaert, een van de drie advocaten die de beklaagden bijstaan. “Het zijn de vervuilers die voor de rechter moeten staan.” (Lees verder onder de foto’s)

© aft

© aft

Drie activisten waren in de rechtbank aanwezig en hadden er geen bezwaar tegen om herkenbaar in beeld te komen. Ze kregen steun van zo’n 150 sympathisanten. — © aft

Voor de zitting blies een 150-tal sympathisanten van diverse organisaties verzamelen aan het gerechtsgebouw. Ze hielden er enkele speeches. “Dit proces is duidelijk een poging om klimaatactivisten te ontmoedigen en de vrijheid van meningsuiting te beknotten ”, stelt woordvoerder Mathieu Soete van Greenpeace België.

“De actie was volledig geweldloos en er werd geen schade veroorzaakt. Er was voortdurend overleg met de politie en het bedrijf. Dit proces is dan ook buiten elke proportie. Bovendien zijn onze mensen 48 uur lang vastgehouden, de maximale termijn die de wet voorziet. Dit is werkelijk ongezien.” (Lees verder onder de foto)

© aft

“Intimidatie”

Dat de politie aan de metaaldetector de identiteit noteerde van alle aanwezigen in de rechtszaal schoot bij de verdediging duidelijk in het verkeerde keelgat. “Dit is intimidatie”, stelde advocate Mieke Van den Broeck. “Deze mensen komen de beklaagden enkel steunen, maar voelen zich criminelen.”

Meester Callewaert vroeg de rechter om de lijst te vernietigen. “En als er bij de volgende zitting ook nog zo’n controle is, zullen we niet verschijnen”, voegde meester Paul Bekaert er nog aan toe. De demarche van de drie advocaten werd in de zaal op luid applaus onthaald. (Lees verder onder de foto)

Carine Thibaut is één van de activisten die gearresteerd werd in Zeebrugge — © aft

Van de beklaagden waren er drie in persoon aanwezig, onder wie Carine Thibaut (47) uit Sint-Gillis. “Ze hebben ons echt wel lang vastgehouden”, zegt ze. “We wisten niet wat er met ons ging gebeuren. Het is niet de eerste keer dat ik tijdens en actie in cel terechtkwam, maar wel de eerste keer dat het juridische gevolgen heeft.”

De komende maanden krijgen alle partijen de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal op 4 oktober gepleit worden.

© aft

© aft

© aft

© aft

© aft