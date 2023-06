Belfius verhoogt op 1 juli de rente op de spaarboekjes

“Gelet op de evolutie van de rente op de financiële markten heeft Belfius besloten om de basisrente en de getrouwheidspremie op de spaarrekening aan te passen”, laat Belfius weten in een persbericht.

In december besloot Belfius al voor een eerste keer de rente op de spaarboekjes te verhogen. Het was daarmee de eerste grootbank uit ons land die de stap zette. Nu doet trekt de bank de rente opnieuw op.

Op de Fidelity-spaarrekening gold sinds januari een basisrente van 0,15 procent, plus een getrouwheidspremie van 0,65 procent – of dus 0,80 procent voor geld dat één jaar onaangeroerd bleef. De basisrente gaat nu naar 0,20 procent en de getrouwheidspremie naar 1,05 procent, wat de totale vergoeding op maximaal 1,25 procent brengt.

Getrouwheidspremie

Nieuw is echter dat de hogere getrouwheidspremie, die van 0,65 procent op 1,05 procent gebracht wordt (plus 0,40 procent), alleen van toepassing is op geld dat na 1 juli op de rekening wordt gestort. Op bestaand spaargeld wordt dus vanaf 1 juli alleen een licht hogere basisrente betaald (0,20 procent in plaats van 0,15 procent), plus de oude getrouwheidspremie van 0,65 procent – of in totaal 0,85 procent op het ‘oud geld’. Dat komt neer op een beperkte verhoging van 0,05 procent.

Belfius slaat daarmee twee vliegen in een klap: het verhoogt de spaarrente waardoor het politiek druk van de ketel neemt, maar het doet dit zonder de bank pijn te doen.

De techniek die Belfius toepast is niet helemaal nieuw. In het verleden werkten banken met twee verschillende premies: getrouwheidspremies voor geld dat twaalf maanden onaangeroerd bleef, en aangroeipremies. Die laatste werden alleen toegepast op ‘vers’ spaargeld.