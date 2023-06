Ex-voorzitter Cercle Brugge gaat aan de slag in… vierde provinciale

Vincent Goemaere wordt nieuwe voorzitter van vierdeprovincialer FC Damme. Hij neemt de taak over van Filip Babylon. “Na vijftien jaar besloot ik om de fakkel door te geven aan een nieuwe en jongere kracht”, zegt Babylon. “Het is de intentie van Vincent om FC Damme nog sterker en hechter te maken.” Goemaere woont in Damme en beschikt naast een uitgebreid netwerk over veel expertise. Hij legt de focus op de jeugdwerking en het vrouwenvoetbal. (bl)