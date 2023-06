Het rommelt nog steeds bij KV Kortrijk: nog geen nieuwe overnemer, trainer én spelers in aanloop naar nieuwe seizoen

Auf Wiedersehen Bernd Storck, Matyas Czuczi en Nico Pellatz. Welkom, bienvenue of willkommen wie? In welke taal we de nieuwe transferstaf binnenkort moeten begroeten, is nog een raadsel. Een puzzel die moeilijk op te lossen valt zo blijkt. KV Kortrijk traint op maandag 12 juni voor het eerst, zonder hoofdcoach. Joseph Akpala (36) zal die dag voor T1 spelen in afwachting van een ‘echte’ trainer. In oktober vorig jaar vertelde de ex-spits van onder meer Club Brugge en Charleroi in deze krant dat hij het nog niet wist of hij ooit hoofdcoach wilde worden. “Ik weet niet of ik later T1 wil worden, maar als ik er één word, dan blijf ik gewoon mezelf. Met misschien wel invloeden van Mathijssen en Daum.”

De kans dat hij aanblijft, is zeer klein. Een naam als Vincent Euvrard deed al de ronde bij KVK. De West-Vlaming leidde RWDM naar de titel in de Challenger Pro League en kan rekenen op interesse.

Vincent Euvrard. — © BELGA

Burnley of Kaminski?

De zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach kan waarschijnlijk maar beginnen als er een nieuwe eigenaar gevonden wordt. Burnley en de Kaminski Group strijden mee om het zeggenschap bij KV Kortrijk. De club van Vincent Kompany was er al vroeg bij, maar haakte plots weer af. Nu zitten ze opnieuw in de race, maar daar weet ‘concurrent’ Kaminski dan weer niets van. De Amerikanen willen koste wat het kost een Europees voetbalnetwerk uitbouwen. Ze hebben een Griekse club op het oog en willen graag KV Kortrijk met hen verbinden. Echter kent de investeringsgroep niet veel af van voetbal en lijken de zaken niet te vorderen in zowel Griekenland als België. De bal ligt al een tijd in het kamp van Vincent Tan. Zal hij die naar een van de twee kaatsen of houdt hij die nog een jaartje bij?

Kortrijk-eigenaar Vincent Tan. — © BELGA

Windstil op transfergebied

Afgelopen seizoen eindigde KVK twee plekken boven de degradatiezone. Komend voetbalseizoen wordt het opnieuw lastig. De onderste vier ploegen zullen uitmaken wie er naar het tweede niveau van het Belgische voetbal daalt. Sterkhouders Faïz Selemani, Abdelkahar Kadri en Tsuyoshi Watanabe verlaten de club naar alle waarschijnlijkheid. Maar wie komt die leemte opvullen? Youssef Challouk en Aleksandar Radovanovic lijken sowieso terug te keren van hun uitleenbeurt, maar voor de rest is het windstil qua inkomende transfers. Daarnaast verlaat, naar alle verwachtingen, iedere speler die KV Kortrijk het afgelopen seizoen huurde de club.