Zes dagen na botsing rijdt Indische trein Coromandel Express weer

“De Coromandel Express staat weer op de sporen”, zei Aditya Kumar Chaudhary, woordvoerder van de Indiase spoorwegen, aan de pers. De reizigerstrein zou woensdagnamiddag uit het station van Shalimar, bij Calcutta, vertrekken voor een reis van 25 uur naar Madras in het zuiden. Het spoorverkeer op de plaats van het ongeval werd zondag hervat, maar de lijn van de Coromandel Express bleef toen nog gesloten.

Dinsdagavond liet de hoofdsecretaris van de staat Odisha, Pradeep Jena, weten dat de officiële balans van de ramp van 275 tot 288 doden gestegen was. Hij preciseerde dat 83 lichamen nog niet geïdentificeerd waren. Minstens 1.175 mensen raakten gewond, van wie velen nog in kritieke toestand verkeren.

LEES OOK. Dodentol iets naar beneden bijgesteld na treinongeval in India

De Coromandel Express had groen licht gekregen om op het hoofdspoor te rijden voordat de trein volgens de pers naar een spoor werd afgeleid waar zich een goederentrein met ijzererts bevond. Bij Balasore reed de reizigerstrein met een snelheid van ongeveer 130 kilometer per uur op de vrachttrein in. Drie wagons vielen op een aangrenzend spoor op een andere reizigerstrein. In totaal vervoerden de twee treinen ruim 2.000 passagiers.