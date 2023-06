NAVO houdt volgende week grootste luchtoefening ooit

De NAVO gaat volgende week haar grootste luchtoefening ooit uitvoeren. Dat hebben de Amerikaanse en Duitse autoriteiten woensdag meegedeeld. De oefening, die de naam ‘Air Defender 23’ meekreeg, begint maandag en zal een tiental dagen in beslag nemen. In het totaal zullen 220 militaire vliegtuigen uit 25 lidstaten en partnerlanden deelnemen.

De oefening is louter defensief, maar moet ook een boodschap uitsturen naar Rusland, verklaarde de Amerikaanse ambassadrice in Duitsland Amy Gutmann. “Ik zou zeer verbaasd zijn als een wereldleider geen nota zou nemen van wat dit laat zien met betrekking tot de geestdrift en de kracht van deze alliantie. En dat geldt ook voor Poetin.”

Het gaat om een operationele en tactische oefening, die zich hoofdzakelijk in Duitsland, maar ook in Tsjechië, Estland en Letland zal afspelen. De oefening werd al in 2018 uitgetekend, deels als reactie op de Russische annexatie van de Krim.

LEES OOK. Grote militaire oefening van start gegaan in Noord-Europa