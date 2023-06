Serviërs leveren op maand tijd 78.000 wapens in bij politie na oproep

Op amper een maand tijd hebben de Serviërs zowat 78.000 wapens ingeleverd bij de politie. De overheid had daartoe opgeroepen na twee moordpartijen waarbij in totaal 18 doden vielen.

De timing is niet toevallig. Donderdag loopt immers de periode af waarin burgers anoniem en ongestraft wapens kunnen inleveren die ze illegaal in bezit hebben. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 57.651 handvuurwapens en 20.451 explosieven. Daarnaast vonden bijna zeven miljoen patronen hun weg naar de politie.

Op 3 mei schoot een 13-jarige student negen klasgenoten en een bewaker dood in zijn school in het centrum van Belgrado. Een dag later doodde een jonge man acht mensen met vuurwapens in de buurt van Belgrado. De feiten hebben niks met elkaar te maken, behalve dat ze zorgden voor een schokgolf in de Servische samenleving. .

Protesten

Tijdens protesten gaven tienduizenden burgers de schuld voor het geweld aan president Aleksandar Vucic en de tabloids die hij controleert. De oproep tot de anonieme en ongestrafte inlevering van wapens was een van de weinige maatregelen die Vucic recent genomen zou hebben.

Volgens schattingen blijft het aantal vuurwapens en handgranaten in handen van Servische burgers wel enorm. Het onderzoeksproject Small Arms Survey maakt melding van een miljoen illegale wapens in Servië, een land met slechts 6,6 miljoen inwoners.