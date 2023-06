Arbeider zwaargewond na explosie tijdens werken aan waterleiding

Een buurtbewoonster zag hoe een golf van modder en keien in de hoogte werd gegooid door de ontploffing. Twee woningen werden hierdoor besmeurd en enkele dakpannen sneuvelden. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Het incident gebeurde bij werken aan de waterleiding op het kruispunt van De Roosen en de Zandstraat in Neerpelt. Een arbeider liep zware hoofdwonden op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. (Lees verder onder de foto)

© gvb

De explosie had een enorme kracht. Die zou in een hogedrukleiding zijn ontstaan. Door de luchtverplaatsing zou een putdeksel van 50 kilo in de hoogte zijn gevlogen. De gewonde arbeider is niet in levensgevaar en heeft in dat opzicht nog geluk gehad. De politie HANO heeft de locatie afgespannen met een lint.

De lokale politie heeft getuigen bevraagd. Een arbeidsinspecteur is bezig met het onderzoek naar dit ongeval. Ook een preventieadviseur kwam ter plaatse.

© gvb