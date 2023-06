Dode en stervende vissen spoelen massaal aan na verwoesting van Oekraïense dam: “Russische ecocide”

Beelden die via sociale media worden verspreid, tonen duizenden stervende en dode vissen die aanspoelen in Mar’yans’ke, een Oekraïens dorpje aan de oevers van de Dnjepr. Een gevolg van de verwoesting van de dam in Nova Kachovka. Door de dambreuk liep het waterbekken leeg en zijn de dieren die erin leven ten dode opgeschreven. “Russische ecocide”, aldus regeringsadviseur Andrii Jermak. “Een massale plaag door de terroristische verwoesting van de Kachovka-dam.”