OPROEP. Heb jij minder examens door lerarentekort?

Het lerarentekort wordt jaar na jaar dramatischer. Zo zijn er nu ook scholen die examens moeten afschaffen of aanpassen omdat leerlingen een lange tijd geen les kregen. Het Nieuwsblad zoekt leerlingen of ouders die dat aan den lijve ondervinden en daarover willen getuigen in de krant.

Wie graag wil getuigen, kan contact opnemen via onderstaand formulier.