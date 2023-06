Luc Nilis versterkt technische staf van Patro Eisden: “Zijn meerwaarde zal enorm zijn”

“We zijn zeer verheugd dat Luc Nilis voor Patro Eisden kiest. De meerwaarde die Luc zal bieden zal enorm zijn”, aldus Patro-coach Stijn Stijnen. “Het is een kunst om mensen juist te gebruiken op hun sterke punten. We hebben het voorrecht om iemand in onze staff te brengen waarvan zijn sterkste kwaliteit van het beste ooit was in de geschiedenis van het voetbal. Het is net deze specialiteit die we in de werking van onze A-kern moeten integreren.”

Luc Nilis was sinds maart 2022 spitsentrainer bij de jeugd van Racing Genk. Eerder was hij ook actief bij onder meer PSV, VVV-Venlo en het Turkse Ankaragücü.

Patro Eisden pakte dit seizoen de titel in de Eerste Nationale en treedt volgend seizoen aan in de Challenger Pro League. Ook FC Luik en Francs Borains dwongen de promotie af naar de tweede klasse.