Hellend vlak van Ronquières nog tot juli buiten gebruik na panne aan poort

Het Hellend vlak van Ronquières zal nog tot juli buiten gebruik zijn, nadat er zaterdagnamiddag een kabel knapte aan een van de poorten die boten toegang geven. Het scheepvaartverkeer zou op die plaats in het kanaal Brussel-Charleroi dus pas in juli kunnen hernemen, wanneer een tweede bak, die momenteel nog in renovatie is, ingezet zal worden. Dat hebben de bevoegde autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

Een kabel van de poort van bak één van het hellend vlak is zaterdagnamiddag geknapt. Een boot met tarwe kwam daardoor geblokkeerd te zitten in de bak, maar niemand raakte gewond. Omdat bak twee sinds 2018 in renovatie is, kan sindsdien geen scheepvaartverkeer meer passeren. De renovatiewerken bevinden zich in een eindfase.

De betrokken boot zit woensdag nog steeds vast in de bak. Het is de bedoeling om de boot daar zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Nadien zullen werken nodig zijn aan de scheepslift, die sowieso ook aan renovatie toe was.

Normaal gezien wordt de bak van het Hellend vlak van Ronquières dagelijks tien tot twaalf keer ingezet om boten te verplaatsen. Het scheepvaartverkeer kan een omleiding volgen.

LEES OOK. Het ‘Falend vlak van Ronquières’: scheepslift is voor onbepaalde tijd buiten dienst