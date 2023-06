China ontkent bestaan van ‘geheime politiekantoren’ in Verenigd Koninkrijk

China heeft woensdag ten stelligste ontkend dat het ‘geheime politiekantoren’ heeft opgezet in het Verenigd Koninkrijk om tegenstanders te intimideren. De Britse regering had dinsdag de sluiting van die kantoren geëist.

Volgens de in Spanje gevestigde mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders heeft China wereldwijd tientallen geheime politiekantoren geopend, waarvan drie in het Verenigd Koninkrijk. De kantoren zouden vooral als doel hebben om “ordehandhavingsoperaties op buitenlandse bodem” uit te voeren en om dissidente Chinese stemmen in het buitenland te intimideren.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop aan de Chinese ambassade laten weten “dat elke functie met betrekking tot dergelijke ‘politiekantoren’ in het Verenigd Koninkrijk onaanvaardbaar is en dat ze onder geen enkele omstandigheid mogen opereren”. Dat deelde staatssecretaris voor Veiligheid Tom Tugendhat dinsdag in een schriftelijke verklaring mee aan het parlement. Hij stelde wel dat er voorlopig geen bewijzen zijn van illegale activiteiten op Brits grondgebied.

China ontkent woensdag het bestaan van de clandestiene kantoren. “China respecteert nauwgezet het internationaal recht en de gerechtelijke soevereiniteit van alle landen”, zegt Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “Deze zogenaamde politiekantoren bestaan gewoon niet.” Het land dringt er bij de Britse regering op aan “de feiten te respecteren”. Het VK moet stoppen met “China in diskrediet” te brengen en “de Chinees-Britse relaties te belemmeren”, klikt het.