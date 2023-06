Amerikaanse vrouw schiet buurvrouw dood omdat ze iPad van dochter komt terugvragen

In de Amerikaanse staat Florida is vrijdag een vrouw doodgeschoten door haar buurvrouw, nadat ze aanbelde om de iPad van haar dochter te komen terugvragen.

jvh Bron: The Guardian

De kinderen van Ajike ‘AJ’ Owens (35) waren aan het spelen op het grasveld voor een appartementsgebouw in Ocala, ten noorden van Orlando, toen ze werden weggejaagd door Susan Lorincz (58). De vrouw gooide volgens de politie ook met iets – mogelijk een stel rolschaatsen – naar de kinderen, nam de iPad van een van de kinderen mee, en ging vervolgens haar appartement weer binnen.

Toen Owens, een zwarte moeder van vier, verhaal ging halen bij Lorincz, vuurde die laatste door haar deur een dodelijk schot af. Volgens sheriff Billy Woods hadden de twee vrouwen al langer ruzie, en was de politie de afgelopen jaren al “zes tot acht keer” ter plaatse gekomen voor incidenten.

De blanke Lorincz werd niet meteen opgepakt, wat tot grootschalige verontwaardiging leidde bij de zwarte gemeenschap in Ocala. Dinsdag werd de vrouw alsnog opgepakt op verdenking van doodslag. Ze werkt naar verluidt mee met het onderzoek, en beweert dat ze handelde uit zelfverdediging: volgens Lorincz probeerde Owens haar deur in te beuken. Ze riskeert 30 jaar gevangenisstraf.

De schietpartij lokt weer discussie uit in Florida over de zogeheten ‘stand your ground’-wet, waardoor burgers dodelijk geweld mogen gebruiken om hun eigendom te beschermen.

