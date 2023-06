Luikse stadswerkers spelen petanque op bouwwerf van tramplaats: “Zo’n beeld helpt écht niet”

Inwoners van de stad Luik zijn niet te spreken over het gedrag van enkele stadswerkers. Tijdens hun pauze woensdagnamiddag speelden ze een partijtje petanque op de werf van de tramplaats in het centrum. “Is dit nu wat we willen zien?”, klinkt het op sociale media. “De tramwerken duren langer dan voorzien en je via het openbare vervoer verplaatsen in de stad is momenteel een ware nachtmerrie, zo’n beeld helpt echt niet”, aldus Sudinfo.