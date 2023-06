DE INSIDER. Pepmiddeltjes in de blok, is dat wel oké? Toxicoloog Jan Tytgat: “Dit supplement werkt én is volledig veilig”

Daar zijn de examens, en dan durven studenten al eens naar hulpmiddeltjes te grijpen. Van koffie tot bètablokkers, van vitamientjes tot rilatine. Maar is dat wel gezond? En vooral: werken die middelen eigenlijk? In onze actuapodcast ‘De Insider’ vragen we het aan professor Jan Tytgat (KU Leuven) en die had één favoriet: “Deze stof is veilig, legaal én helpt de hersenen.”