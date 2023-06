Lionel Messi heeft zijn beslissing genomen en zet carrière verder bij Amerikaanse club van David Beckham

Komt er dan toch geen terugkeer van Lionel Messi naar FC Barcelona? De Argentijnse superster leek na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain lang op weg om opnieuw voor Barcelona te tekenen, maar de financiële problemen bij de Spaanse topclub zorgen er nu voor dat Messi ergens anders aan de slag gaat.

Het gonsde de voorbije weken van geruchten over de toekomst van Lionel Messi. De 35-jarige Argentijn verlengde zijn contract in Parijs niet en kon zo zelf kiezen waar hij komend seizoen aan de slag zou gaan. Het Saoedische Al-Hilal had al een monsterbod klaar om de kersverse wereldkampioen naar Saoedi-Arabië te halen, en ook ex-club Barcelona toonde verregaande interesse om hun clubicoon terug naar huis te halen.

Beide ploegen lijken nu achter het net te vissen. Het Amerikaanse Inter Miami zou volgens Engelse en Spaanse bronnen Messi beet hebben. De club van David Beckham liet in het verleden al weten geïnteresseerd te zijn in de Argentijn en ook Messi stond toen niet weigerachtig tegenover een overgang. Messi, die al een huis heeft in Miami, zou een akkoord bereikt hebben met Inter Miami om er aan de slag te gaan. Vooral de aanwezigheid van topmerken als Adidas en Apple zouden mee in de kaart hebben gespeeld van de club van David Beckham.

Dante Vanzeir en Christian Benteke krijgen er volgend seizoen zo een stevige tegenstander bij in de MLS.