Anderlecht doet bod op jonge Nederlandse middenvelder Ezechiel Banzuzi

Banzuzi, een 18-jarige middenvelder van NAC Breda, was dit seizoen een van de revelaties bij NAC in de Nederlandse tweede klasse. In 31 wedstrijden was hij goed voor zes goals en vier assists. Anderlecht en NAC vonden wel nog een akkoord over de transfer. Utrecht, Hellas Verona en Genoa tonen ook interesse in de Nederlandse jeugdinternational.