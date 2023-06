Reclamecampagne van oliebedrijf Shell verboden in Verenigd Koninkrijk wegens “greenwashing”

De Britse reclametoezichthouder heeft de advertenties van enkele grote olieproducenten waaronder Shell bestempeld als greenwashing, wat betekent dat deze bedrijven zich duurzamer voordoen dan ze zijn. De reclames van Shell, het Spaanse Repsol en het Maleisische Petronas waarin de oliemaatschappijen hun investeringen in hernieuwbare energie aanprijzen zonder vermelding van de omvang van hun andere vervuilende activiteiten, zijn dan ook verboden in het Verenigd Koninkrijk.

Bedrijven in sectoren met een hoge CO2-uitstoot “moeten echt voorzichtig zijn met hun boodschappen op het gebied van milieu”, zei topman Guy Parker van de Britse reclame-autoriteit ASA. “Deze bedrijven zullen op zijn minst enige informatie moeten verstrekken aan lezers en kijkers van de advertenties om de andere kant van het verhaal duidelijk te maken.”

Alle campagnes waarop de ASA zich richtte, benadrukten de ambities van de oliebedrijven op het gebied van hernieuwbare energie. Zo verklaarde Petronas in een tv-commercial “levens te verrijken voor een duurzame toekomst”, waarbij niet werd vermeld dat het bedrijf nog altijd een aanzienlijke CO2-uitstoot heeft.

Bij de Spaanse oliegigant Repsol richtte de ASA zich op een advertentie op de website van de Financial Times waarin de investeringen in biobrandstoffen en synthetische brandstoffen werden aangeprezen. Maar die investeringen vertegenwoordigen volgens de ASA slechts een “fractie” van de activiteiten van het bedrijf.

Shell had een postercampagne, een YouTube-video en een tv-commercial waarin de uitdrukking ‘schonere energie’ voorkwam. Volgens de toezichthouder was dat misleidend omdat ze voorbijgaat aan het feit dat de overgrote meerderheid van de activiteiten van Shell bestaat uit olie en gas. In Nederland werd Shell vorig jaar ook al enkele keren door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt vanwege misleidende reclame.

Een woordvoerder van Shell liet weten het niet eens te zijn met het besluit van de ASA. “Mensen weten al heel goed dat Shell olie en gas produceert waarvan ze vandaag afhankelijk zijn. Maar wat veel mensen niet weten, is dat wij ook zwaar investeren in koolstofarme en koolstofvrije energie. Geen enkele energietransitie kan succesvol zijn als mensen zich niet bewust zijn van de alternatieven die voor hen beschikbaar zijn.”