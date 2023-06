Prins Harry: “De pers heeft me al heel mijn leven misleid”

“Al gedurende heel mijn leven heeft de pers me misleid.” De laatste woorden die de Britse prins Harry woensdag uitsprak voor het hooggerechtshof in Londen, vatten zijn betoog en wantrouwen tegenover de media bondig samen.

De jongste zoon van koning Charles nam voor de tweede dag op rij plaats in de getuigenbank, in de zaak tegen uitgever Mirror Group Newspapers (MGN). Dinsdag werd hij al bijna vijf uur lang ondervraagd door Andrew Green, de advocaat van de tegenpartij. Het was voor het eerst in meer dan een eeuw dat een vooraanstaand lid van de Britse koninklijke familie als getuige in een rechtszaak werd gehoord. Ook vanmiddag vuurde Green twee uur lang vragen af op de prins.

Net als een dag eerder leek Harry opnieuw ontspannen, hij sprak vastberaden maar zacht, terwijl de advocaat van The Mirror hem ondervroeg over 33 krantenartikelen waarvan de details volgens de prins op onwettige wijze waren verkregen. Volgens Harry bevatten heel wat van de geviseerde artikels tal van onnauwkeurigheden. “Ze zijn feitelijk onjuist”, luidde het in de rechtszaal. Green omschreef sommige beschuldigingen van de prins dan weer als “totale speculatie”.

De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Volgens de prins zou MGN tussen 1996 en 2011 onder meer zijn telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes en voicemails hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven, die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

Volgens Harry heeft The Daily Mirror onrechtmatig informatie over zijn privéleven verzameld. — © EPA-EFE

Hij vindt ook dat er veel te veel artikels zijn geschreven over onderwerpen die volgens hem helemaal niet van publiek belang zijn. Het gaat daarbij onder meer om een stuk in het tijdschrift People, waarin stond beschreven dat Harry later met zijn militaire carrière begon door een knieblessure. De advocaat van MGN vroeg Harry daarop wat wel van publiek belang zou zijn. “Dat weet ik niet, dan zou ik speculeren”, aldus Harry, die na enig aandringen van Green toevoegde dat bijvoorbeeld “een levensbedreigende verwonding” het grote publiek wel aan zou gaan.

Kwetsend

De Sunday Mirror-krantenkop over de relatiebreuk van prins Harry en zijn toenmalige vriendin Chelsy Davy vond de prins “kwetsend”. “Hoera, Harry is gedumpt”, luidt de krantenkop uit 2007, met daarbij een foto van Harry in een uitgaansgelegenheid. Volgens de krant “dronk Harry zijn zorgen weg” nadat hij was gedumpt door Chelsy.

De advocaat van MGN weersprak dat dat de intentie van het stuk was. Volgens de raadsman zou het een referentie zijn naar een vriend van Harry, die klaar was met de “hoera-levensstijl” van zijn vriend. “Het was geen viering van het einde van je relatie”, zei hij.

Ook het publieke belang van een aantal artikelen trok de prins in twijfel tijdens het proces. — © AP

Harry vroeg zich ook af hoe de krant kon weten dat de relatie was beëindigd. Volgens hem had de Sunday Mirror privédetectives ingehuurd om dit uit te zoeken. “Hoe konden ze dit anders weten?”, aldus Harry.

De Britse krant Daily Mirror berichtte destijds dat zij informatie van vrienden van Harry hadden gekregen over zijn breuk met Chelsy Davy. Harry heeft die info naar eigen zeggen nooit met iemand gedeeld. “Op dit punt deelden Chelsy en ik nog niets met anderen.”

Daarnaast benadrukte de zoon van koning Charles dat zijn beste vrienden nooit informatie zouden lekken als ze die wel hadden gehad. “Ik heb wel de voicemail van Chelsy ingesproken en in die berichten de status van onze relatie besproken”, aldus Harry. “Dat vind ik wel erg verdacht.”

Het is Harry daarnaast niet duidelijk waarom de krant het “noodzakelijk vond erover te publiceren”, aldus de 38-jarige prins. “Het was duidelijk een vervelende tijd voor ons beiden en ik begrijp niet wat het publieke belang is om al deze persoonlijke informatie openbaar te maken.” Harry vertelde de rechtbank dat hij ooit een gps-verklikker heeft aangetroffen op de auto van Chelsy Davy en dat het toestel daar werd geplaatst door een privédetective, Mike Behr.

“Al gedurende heel mijn leven heeft de pers me misleid en wangedrag verdoezeld”, laat Harry nog optekenen. “Ik zit hier, terwijl de advocaat van de verdediging het bewijs voor zich heeft liggen, en hij beweert nu dat ik aan het speculeren ben... ik weet niet helemaal zeker wat ik daarover moet zeggen.” Het waren meteen ook zijn laatste woorden voor de rechtbank, waarop de rechter Harry bedankte voor zijn getuigenis. “Heel erg bedankt prins Harry, dit waren écht de laatste vragen.”

Na Harry was het de beurt aan Jane Kerr, een voormalige journaliste van de krant Daily Mirror, om te getuigen. Vermoedelijk zal het proces nog twee weken in beslag nemen, het vonnis wordt later dit jaar verwacht.