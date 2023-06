Kinderen bellen politie voor “verdacht pakketje in de struiken”, maar blijken nieuwe computer gevonden te hebben

De kinderen (10, 7, en 5 jaar jong) hadden gezien hoe een voorlopig onbekende man “onder verdachte omstandigheden” een pakketje in de struiken had gelegd. “De jonge speurneuzen bedachten zich geen moment, gingen hun gevoel achterna, en belden de politie om te onderzoeken wat er in het pakketje zou zitten”, klinkt het bij de politie.

Het bleek te gaan om een nieuwe Apple Macbook Pro die na onderzoek vrijwel zeker van een recente diefstal afkomstig was. “Nu hopen dat de rechtmatige eigenaar zich snel zal melden”, klinkt het.