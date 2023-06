Ex-voorzitter van Cercle Brugge Vincent Goemaere vindt nieuwe uitdaging en wordt nu preses van... vierdeprovincialer Damme

Een conflict met CEO Ben Lambrecht lag begin dit jaar aan de basis van het gedwongen vertrek van Vincent Goemaere bij Cercle Brugge. Toen Lambrecht nog CEO van Cercle was en een nieuw en moderner logo er door drukte, geraakten beiden op ramkoers. Eind vorig jaar werd Lambrecht CEO in Monaco en de positie van Goemaere werd onhoudbaar. Hij wilde geen ceremoniële voorzitter zijn en nam ontslag. Goemaere werd opgevolgd door een vriend en mede-bestuurder, de Leuvense prof Thomas Tousseyn. Onlangs werd Alexander Vantyghem benoemd tot CEO van Cercle. Goemaere, eigenaar en CEO bij Stardekk, heeft wel nog aandelen bij Cercle en volgde de Verenging en het voetbal sindsdien vanop afstand. Nu maakt hij een opmerkelijke comeback. In eerste instantie wordt hij bestuurder bij vierde provincialer Damme, de gemeente waar hij ook woont en waar zijn kinderen voetballen. Het is de bedoeling dat Goemaere op termijn huidig voorzitter Babylon zal opvolgen.

Volgens een persbericht van de club moet hij de fusie voortzetten, de verbinding met de lokale gemeenschap versterken en met het bestuur nieuwe mijlpalen bereiken. Damme rekent op het ondernemerstalent en het leiderschap van Goemaere om de organisatie en infrastructuur van de club op punt te stellen en extra de focus te leggen op de jeugdwerking en het damesvoetbal. De komende maanden krijgt Goemaere de tijd om zich in te werken in de club.