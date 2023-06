Na degradatie met Schalke 04 keren Michael Frey (Antwerp) en Eder Balanta (Club Brugge) terug naar België

De 28-jarige Frey werd pas in januari gehuurd met een aankoopoptie. De Zwitser kreeg aanvankelijk veel speelgelegenheid, maar scoren lukte gewoonweg niet. Daarom besliste Schalke de spits niet permanent aan te trekken. Ook Balanta werd pas in januari naar de Duitse club gehaald, die hem huurde zonder aankoopoptie. De 30-jarige Colombiaan kon nooit overtuigen en zat de laatste zeven competitiewedstrijden zelfs niet in de selectie van de Duitse coach Thomas Reis.

Jere Uronen wist twee wedstrijden na zijn aankomst in januari als linkervleugelverdediger vier wedstrijden op rij de nul te houden in de competitie. Probleem was dat Schalke in die vier wedstrijden niet één keer tot scoren kwam, waardoor die wedstrijden eindigden op een gelijkspel. Daarna sukkelde de 28-jarige Fin met de adductoren en kon ook hij niet verhinderen dat de Duitse club uit de Bundesliga zakte.

Maya Yoshida werd vorige zomer transfervrij van Sampdoria overgenomen. De Japanse international speelde tot de 27e speelronde elke minuut in Gelsenkirchen en werd zelfs even aanvoerder, maar werd daarna uit de ploeg gehaald. Ook hij moet dus op zoek naar een andere club. Hij kreeg de Duitse keeper Alexander Schwolow achter zich, die in juni van Hertha gehuurd werd. In 23 wedstrijden moest hij zich maar liefst 58 keer omdraaien. Ook Tom Krauss en Alex Kral werden in juni gehuurd. De jonge middenvelders speelde allebei meer dan dertig wedstrijden, het meeste van alle vertrekkers dit seizoen. Moritz Jenz sukkelde met blessureleed en keert terug naar Lorient.