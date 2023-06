Peulis/Putte

Puppy’s knuffelen bij hondenfokkerij Woefkesranch in Putte? Presentatrice en dierenrechtenactiviste An Lemmens ziet het liever niet gebeuren. Net zoals in 2018 postte ze opnieuw een oproep op sociale media om de activiteit te boycotten. “Ze heeft er blijkbaar geen benul van wat zo’n post kan veroorzaken", klinkt het verontwaardigd.