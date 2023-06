Minister Van Quickenborne gaat in gesprek met studenten over proces Sanda Dia: “Niet doof zijn voor alle vragen en kritiek”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaat donderdagavond in gesprek met studenten over het proces Sanda Dia. Hij kondigde zondag in De Zevende Dag al aan daartoe bereid te zijn, en maakt het nu ook officieel.

Het vonnis in de zaak rond de dood van Sanda Dia blijft heel wat gemoederen beroeren, niet het minst bij de Leuvense studenten. Er waren al verschillende protesten op het Ladeuzeplein. Van Quickenborne wil daarom in gesprek gaan met de studenten zelf, over de straffen in België.

“De dood van Sanda Dia en het Reuzegomproces hebben veel emoties losgemaakt. Er is veel verontwaardiging en verdriet. Jonge mensen en studenten blijven met vragen en kritiek zitten. Daar mag Justitie niet doof voor zijn. Daarom gaan we donderdagavond in Leuven in gesprek met elke student die daar behoefte aan heeft. Niet om een eenzijdig betoog af te steken, maar om te luisteren en vragen te beantwoorden”, aldus de minister in een mededeling op zijn sociale media.

Het debat gaat door donderdagavond om 19 uur in Alma 2, een ruimte van de KU Leuven zelf. “Het ministerie heeft met ons contact opgenomen om dit debat mogelijk te maken”, zegt woordvoerder Sigrid Somers van de KU Leuven. “We stellen graag een ruimte ter beschikking. Het wordt volledig op zijn initiatief georganiseerd.” Het is nog niet duidelijk of ook rector Luc Sels aanwezig zal zijn op het debat, al kondigde de minister zijn aanwezigheid in De Zevende Dag zondag wel aan.

