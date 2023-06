OCMW Oosterzele sluit probleemcrèche Bambaloe definitief

Het OCMW van Oosterzele heeft probleemcrèche Bambaloe definitief gesloten. Dat bevestigt het agentschap Opgroeien. De kinderopvang kwam in opspraak na een reeks opmerkingen over de veiligheid en omgang met kinderen. In mei werd de vergunning tijdelijk geschorst.

Maar de opvang gaat dus niet meer open. “We hebben van de organisatie vernomen dat ze de opvang hebben stopgezet”, bevestigt Opgroeien woensdag. Dat betekent niet dat het OCMW van Oosterzele, wiens vergunning als organisator ook ter discussie staat, geen opvang meer mag organiseren. Er werken in de Oost-Vlaamse gemeente nog enkele onthaalouders onder de vleugels van het OCMW.

Bambaloe was evenwel de tweede OCMW-crèche die in opspraak kwam, na Olio. Dat Oosterzeels dagverblijf werd in februari gesloten nadat op videobeelden bleek dat kinderen er hardhandig werden aangepakt.

Het lokaal bestuur beschikt volgens het agentschap Opgroeien niet over de nodige integriteit en geschiktheid om dagverblijven uit te baten. Oosterzele moet werk maken van een betere ondersteuning van de kinderopvang en een betere organisatiestructuur uittekenen.

Enkele weken geleden vroeg de voltallige oppositie het ontslag van OCMW-schepen Els De Turck (CD&V). Die vraag krijgt steun van Groen en zelfs van N-VA, dat in 2018 nog in kartel met CD&V naar de kiezer trok. Maar De Turck wil niet opstappen en behoudt het vertrouwen van een meerderheid in de gemeenteraad.

Het OCMW werd wel begeleid door de VVSG, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, om haar rol als organisator correct uit te oefenen. Dat traject heeft enkele weken gelopen maar is ondertussen afgerond. Het agentschap Opgroeien moet de voortgang en resultaten van het traject wel nog evalueren.