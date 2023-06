Politie treft 1.500 cannabisplanten aan in woning, zeventiger opgepakt: “Hopelijk kan hij voor zijn vrouw blijven zorgen”

Een 76-jarige inwoner uit Molenbeersel werd gearresteerd voor drugsteelt. Bij een huiszoeking in de Rondstraat trof de politie Carma 1.500 cannabisplanten aan. De zeventiger, die instaat voor de zorg van zijn hulpbehoevende vrouw, zit in de gevangenis.

Vier professionele kweekruimtes en een technische ruimte, goed voor een totale capaciteit van 1.500 cannabisplanten. Dat trof de lokale politie Carma dinsdag aan bij een huiszoeking in de Rondstraat in Molenbeersel (Kinrooi). De planten bleken recent geoogst. En binnen lag nog zo’n 30 kilogram cannabis te drogen. Om de installatie van elektriciteit en water te voorzien, werd gebruikgemaakt van illegale aftakkingen.

Zoon gearresteerd

De eigenaar van het huis bleek een 76-jarige man. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Ook de zoon des huizes, een vijftigjarige man uit Kinrooi, werd gearresteerd. Maar het is de vader die na het afleggen van een verklaring werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om de man aan te houden en over te brengen naar de gevangenis.

Markant detail: de man heeft een echtgenote die dagelijkse zorg nodig heeft. Iets waar de zeventiger voor instaat. “Mijn cliënt met een blanco strafblad is aangehouden, maar werkt mee aan het onderzoek”, zegt zijn advocate Vanessa Penninger. “Vrijdag is het raadkamer en hopelijk kunnen wij de hechtenis voortzetten onder elektronisch toezicht zodat hij kan zorgen voor zijn hulpbehoevende vrouw”, aldus Penninger.

Drie invallen

De inval kaderde in een grotere actie van de zone Carma. Zij vielen later op de dag binnen op nog twee locaties in Genk. Bij een eerste huiszoeking in een huis in de Wiekstraat werden restanten van een recente cannabisplantage gevonden met een capaciteit van rond de 750 cannabisplanten. Verder werd er nog heel wat materiaal voor de uitbouw van een cannabisplantage aangetroffen.

Veertigers uit Genk

De politiemensen voerden eveneens een huiszoeking uit op de André Dumontlaan. Hier stootten ze op een cannabisplantage, twee kweekruimtes en een technische kamer op zolder. Goed voor zo’n 500 cannabisplanten. Ook hier werd gebruikgemaakt van illegale aftakkingen voor water en elektriciteit. Een 47-jarige man en een 44-jarige vrouw, beiden uit Genk, werden gearresteerd. De man zal donderdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee wagens werden getakeld en de politie nam een geldsom in beslag.

Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse in Molenbeersel en in het huis op de André Dumontlaan voor een sporenonderzoek. De installaties werden ontmanteld en vernietigd door de civiele bescherming. Het onderzoek wordt nu voortgezet door de recherche van de politie Carma.

De productie of teelt van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. Het parket van Limburg benadrukt daarom nog eens hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval. Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Meld het hier.