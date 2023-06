Duizenden dode vissen, 300 dode dieren in zoo: hoe de dambreuk ook ramp is voor fauna en flora

Daarop is te zien dat leeglopende Kachovka-bekken over grote afstand bezaaid ligt met naar water snakkende vissen, die ten dode zijn opgeschreven. “Ruslands door de mens gemaakte ecocide”, schrijft Jermak bij de video.

Volgens de invloedrijke denktank Institute for the Study of War zal het vier dagen duren vooraleer het hele Kachovka-bekken leegloopt. In hun dagelijkse update over de oorlog sluiten ze niet uit dat Rusland de dam meer beschadigde dan het voor ogen had. Zo zou heel wat Russisch militair materiaal zijn meegesleurd door het water.

Bijna 300 dode dieren in zoo

Het water dat nu in kolossale hoeveelheden uit het bekken loopt, teistert nu heel wat bewoonde gebieden stroomafwaarts. Een dierenpark in Cherson verloor haast al haar dieren door de overstroming. “Ongeveer driehonderd dieren werden gedood. Alleen enkele zwanen en eenden konden ontsnappen”, meldt dierenpark Kazkovaya Dibrova op Facebook. Onder de slachtoffers zijn onder meer twee apen, een pony, een ezel, wasberen, papegaaien, marmotten...

Toen bleek dat de dam was opgeblazen, spoedden de verzorgers zich naar het park. “Maar om 6 uur ‘s morgens stond het al helemaal blank.”

Sinds de Russische invasie haalde het park alles uit de kast om de dieren veilig te stellen. Er werd geld ingezameld, vrijwilligers verzamelden eten voor de dieren en zelfs zonder elektriciteit en verwarming raakten de dieren de winter door. Het park doet er alles aan om de overblijvende dieren te redden. “Maar alles is verwoest door de bezetter”, klinkt het moegestreden. “Laat het sprookjesbos als herinnering leven. Dit is een vreselijk verdriet. Een vreselijke pijn.”