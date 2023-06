Voetbalvoorzitter twee jaar geschorst na poging tot wedstrijdvervalsing: “Zijn uitleg is totaal ongeloofwaardig”

Het Disciplinair Comité deed deze week uitspraak in de zaak die werd opgestart door het Parket Voetbal Vlaanderen na de stopzetting van de match tussen Jespo Komen-Waasten en SK Zillebeke op 23 april. Er zou sprake zijn geweest van een daad of poging tot wedstrijdvervalsing of omkoping door Mathieu Verhoest, de voorzitter van SK Zillebeke. “Zijn uitleg is ongeloofwaardig.”

De procureur van Voetbal Vlaanderen vorderde een geldboete van 775 euro voor Jespo Komen-Waasten en schorsingen van 1 jaar voor 3 clubleden en 6 maanden voor 2 clubleden. Voor SK Zillebeke werd een geldboete gevraagd van 1.000 euro en de degradatie. Voorzitter Verhoest hing een schorsing van 3 jaar boven het hoofd.

Verhoest verklaarde dat hij enkel telefonisch contact opnam met de trainer van Jespo Komen-Waasten, omdat hij van een bestuurslid zijn telefoonnummer had gekregen en dat hij uitsluitend de bedoeling had een oplossing te zoeken voor het feit dat er geen scheidsrechter was aangeduid voor de wedstrijd van 23 april.

2 jaar schorsing

Het Disciplinair Comité oordeelt nu dat de daad of poging tot wedstrijdvervalsing door Verhoest bewezen is. De gevraagde schorsing wordt echter gemilderd van 3 tot 2 jaar.

“Het is ongeloofwaardig dat een voorzitter van een club contact opneemt met de trainer van de tegenpartij om een oplossing te vinden voor het feit dat er geen officiële scheidsrechter was aangeduid”, klinkt het onder meer in de motivering.

Eerste ploeg richting reserven

Zijn club krijgt een geldboete van 775 euro, maar een degradatie is niet aan de orde aangezien de club volgend seizoen in de laagste afdeling - vierde provinciale - zal spelen. Daarom mag de eerste ploeg enkel deelnemen aan een kampioenschap van reserven op provinciaal vlak.

De club Jespo Komen-Waasten en betrokken leden gaan vrijuit, omdat er geoordeeld wordt dat aan de meldingsplicht is voldaan en dat sommigen “niet onmiddellijk de parate kennis van het Bondsreglement hadden en bijgevolg even twijfelden hoe zij met een dergelijk feit moesten omgaan”.

Eerroof

Verhoest verklaarde al dat de zaak invloed heeft op zijn privéleven en zijn beroepsactiviteiten, en besliste een klacht neer te leggen wegens eerroof. Nog volgens Verhoest kan het verbod om een seizoen niet actief te zijn met de eerste ploeg enorme gevolgen hebben voor zijn club. Hij laat het er niet bij en dient beroep in tegen de uitspraak.