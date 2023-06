VIDEO. Confrontatie tussen Italiaanse en Engelse fans loopt stevig uit de hand vlak voor Conference League-finale

Terwijl West Ham en Fiorentina zich klaarmaken om vanavond de finale van de Conference League te spelen, zijn de supporters van beide ploegen al aangekomen in het Tsjechische Praag. Vooral de Italiaanse fans lieten zich daar in negatieve zin opmerken. Op beelden is te zien hoe ze met stoelen en Bengaals vuur de Britse fans aanvielen. Het resultaat: een stevig gevecht en een straat vol glas. De politie kon even later tussenbeide komen. Het valt te hopen dat het er vanavond op het veld sportiever aan toe gaat.