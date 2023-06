BNP Paribas Fortis: “Belgische economie bengelt achteraan Europees peloton”

De FutureProof-index geeft de prestaties van een land weer op basis van drie indicatoren: productiviteit, arbeidsmarkt en de overheid (financiën). België blijft net als de twee voorgaande jaren op stek 17. Ons land scoort volgens hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis Koen de Leus wel beter dan Frankrijk (24), “waar de alarmbel geluid kan worden”, maar een pak slechter dan Zweden, dat nog steeds op één staat, en Nederland, de nummer twee. Nederland geldt als een “voorbeeld van soberheid en investeringen op de lange termijn waarvan het goed zou zijn dat onze politici er inspiratie opdoen”. Luxemburg staat op plaats negen, Duitsland sluit de top tien af.

Positief is dan weer dat België in het koppeloton zit voor productiviteit en uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. “Middelmatig” zijn de vacaturegraad en de resultaten op de arbeidsmarkt. “Weinig verrassend” zit België in de kelder van het klassement voor de staat van de openbare financiën.

De economen van BNP Paribas Fortis verwachten 1 procent groei in 2023 en 0,8 procent in 2024. Deflatie naar het jaareinde toe wordt niet uitgesloten. “In België is eind dit jaar zelfs een negatieve inflatie mogelijk”, klinkt het. “Anderzijds verwachten we dat de kerninflatie (zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) dan nog op 5 procent zal staan.”