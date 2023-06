Topman van CNN moet na amper 13 maanden al opstappen

Licht kwam in mei 2022 aan de leiding van CNN, ter vervanging van Jeff Zucker die moest opstappen nadat hij zijn relatie met een kaderlid van de zender had verzwegen. De nieuwe topman moest vooral het aantal kijkers weer opkrikken. De concurrentie met het rechtse Fox News en het linkse MSNBC woedt hevig in de VS.

Maar de programmawijzigingen die hij doorvoerde hebben nog niet het verhoopte succes. Licht kreeg ook veel kritiek voor het live interview midden mei met Donald Trump. Zowel extern als binnen de redactie verweet men hem een platform zonder enig weerwerk te hebben gegeven aan de oud-president en kandidaat voor de volgende presidentsverkiezingen.

Het interview dat de CNN-topman vorige week gaf aan het magazine The Atlantic toonde dan weer een vertrouwensbreuk aan met de rest van het personeel. “De zaken zijn niet gelopen zoals gehoopt”, zei Licht woensdag. “Ik neem de verantwoordelijkheid op mij”. Een opvolger is er nog niet.